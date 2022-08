Monsoon session: लोकसभा में कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस, महंगाई पर चर्चा शुरू

मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया। सोमवार को लोकसभा से निलंबित सांसदों का निलंबन खत्म हो गया। इसी के साथ सदन में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा भी शुरू हो गई। दरअसल, लोकसभा में हंगामे के आरोप में कांग्रेस के चार सांसदों ज्योतिमणि, राम्या हरिदास, मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था।

#WATCH | Delhi: Congress Lok Sabha MPs Manickam Tagore, Ramya Haridas & S Jothimani walk to the house after their suspension was revoked#MonsoonSession pic.twitter.com/8r5dDtiIQl