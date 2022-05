{"_id":"628717f0da65cb04c907c879","slug":"mns-chief-raj-thackeray-s-ayodhya-visit-cancelled","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raj Thackeray Ayodhya Visit: रामलला के दर्शन नहीं करेंगे मनसे प्रमुख राज ठाकरे, रद्द हुआ अयोध्या दौरा ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 20 May 2022 09:54 AM IST