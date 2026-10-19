मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा: सीएम आवास के बाहर शव रखकर लोगों का प्रदर्शन; पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

मणिपुर में सोमवार को जंगल से लकड़ी लेने गए दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में चार अन्य लोग घायल हो गए, जबकि तीन लोग अब भी लापता हैं। घटना से गुस्साए लोग दोनों शव लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया।

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