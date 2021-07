मेहुल चोकसी: भारतीय एजेंसियों पर अपहरण के प्रयास का आरोप, कहा- धोखाधड़ी मामले की जांच में सहयोग करने को तैयार

चोकसी ने कहा कि 'कई बार, मैंने एजेंसियों को मुझसे पूछताछ करने के लिए यहां (एंटीगुआ) आने के लिए कहा क्योंकि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मैं यात्रा नहीं कर पा रहा था। मैं जांच एजेंसियों के सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हूं लेकिन इस अमानवीय अपहरण की मुझे कभी उम्मीद नहीं थी।'

Many times, I told agencies to visit here (Antigua) to interrogate me as due to health issues I was not able to travel anymore. I was always available for co-operation with the agency but this inhuman kidnapping was never expected by me: Fugitive diamantaire Mehul Choksi to ANI