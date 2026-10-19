मेघालय की राजनीति में बड़ा फेरबदल: यूडीपी में फिर टूट, तीन विधायक आज एनपीपी में हो सकते हैं शामिल

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इस बदलाव के बाद मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी की ताकत 60 सदस्यीय विधानसभा में 33 से बढ़कर 36 हो जाएगी। यह घटनाक्रम विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यूडीपी के आठ विधायकों के भाजपा में विलय को मान्यता दिए जाने के कुछ दिन बाद सामने आया है।यूडीपी के पास पहले 12 विधायक थे। अब तीन और विधायकों के पार्टी छोड़ने की स्थिति में उसके पास केवल एक विधायक बचेगा। वह पार्टी अध्यक्ष मेतबाह लिंगदोह हैं, जो कॉनराड संगमा सरकार में मंत्री भी हैं। यूडीपी नेता पॉल लिंगदोह ने बताया कि पार्टी के बचे हुए चार विधायकों में से तीन सोमवार को एनपीपी में शामिल होंगे।भाजपा और यूडीपी, दोनों मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाले मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा हैं। ताजा राजनीतिक बदलाव से राज्य विधानसभा में दलों की स्थिति और बदल जाएगी। सत्तारूढ़ गठबंधन में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है।हाल ही में आठ विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी की विधानसभा में संख्या दो से बढ़कर 10 हो गई थी। ये आठ विधायक 23 सितंबर को नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हुए थे। इसके दो दिन बाद उन्होंने मेघालय विधानसभा को पत्र सौंपकर अपने विलय की जानकारी दी थी। मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा ने 16 अक्तूबर को आदेश जारी कर इस विलय को मान्यता दी थी।मेघालय में अगला विधानसभा चुनाव 2028 की शुरुआत में होने की संभावना है। चुनाव से पहले विधायकों के दल बदलने से राज्य की राजनीतिक स्थिति में अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं।