महाराष्ट्र: नांदेड़ में बेटी को स्कूल भेजने के विवाद में महिला से मारपीट, दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, महिला और उसके पति के बीच अपनी बेटी को स्कूल भेजने को लेकर बहस हो गई थी। इसी दौरान, स्थानीय निवासी श्रीपाद दिगंबर मोकमपुरे (25) और गजानन दिगंबर मोकमपुरे (30) भी वहां आ गए और महिला तथा उसके परिवार वालों के साथ बहस करने लगे।आरोप है कि इन लोगों ने महिला को थप्पड़ मारा और उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गिर गई। साथ ही, उन्होंने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई। पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार, भाग्यनगर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 355 (शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार) और 3(5) (समान इरादा) के तहत मामला दर्ज किया।जांच टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया, मुख्य गवाहों से पूछताछ की और शिकायतकर्ता महिला का बयान दर्ज किया। विज्ञप्ति में बताया गया है कि पुलिस ने जांच से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं और 48 घंटे के भीतर स्थानीय अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।