Maharashtra: असली शिवसेना किसकी? सुप्रीम कोर्ट अब 27 सितंबर को करेगा इस सवाल पर विचार

महाराष्ट्र में जून में सत्ता पलट के बाद शिवसेना पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। यह मामला चुनाव आयोग के विचाराधीन है, लेकिन असली शिवसेना का सवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने आज कहा कि वह मामले में 27 सितंबर पर आगे विचार करेगी।

Supreme Court says it will consider on September 27th whether the Election Commission of India should proceed to decide which faction between Shiv Sena's Uddhav Thackeray and Eknath Shinde be recognised as the 'real' Shiv Sena party and allotment of the 'bow and arrow' symbol. pic.twitter.com/qE2SmOoNyN