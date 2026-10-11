महाराष्ट्र: सीएम फडणवीस बोले- एसआईआर 12 अक्तूबर तक पूरा करें मतदाता; मुंबई-नासिक रोड पर हादसा, दंपती की मौत

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को राज्य भर के नागरिकों से 10 और 11 अक्तूबर को आयोजित विशेष मतदाता पंजीकरण शिविरों का पूरा लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए 12 अक्तूबर की समय सीमा से पहले आवश्यक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य भर के नामित मतदान केंद्रों पर इस सप्ताहांत विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदान न कर पाने वाले नागरिकों की सहायता की जा सके। पात्र नागरिकों से तत्काल पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरने का आग्रह किया गया है। चल रही एसआईआर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान औपचारिक नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाता इन शिविरों का उपयोग वैकल्पिक वैध दस्तावेज जमा करने और विसंगतियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। सभी दावों, आपत्तियों और दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं को 12 अक्टूबर की समय सीमा से पहले अंतिम रूप देकर जमा करना अनिवार्य है। जिन नागरिकों के नाम अनुपस्थित या प्रवासी मतदाताओं की सूची (घर-घर जाकर की गई जनगणना के दौरान संकलित) में हैं, वे पुनः नामांकन या सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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मुंबई-नासिक रोड पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर के नीचे दबे पति-पत्नी के शव एक दिन बाद निकाले गए

महाराष्ट्र में हुई दर्दनाक दुर्घटना का खुलासा एक दिन बाद हुआ। मुंबई-नासिक रोड पर नए कसारा घाट में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे हुए हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई। हादसा तब सामने आया जब दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर को हटाने के दौरान उसके नीचे एक मोटरसाइकिल और दंपती के शव दबे हुए मिले। मृतकों की पहचान जालिंदर भगत और अनुसया भगत के रूप में हुई है। दोनों घोटी के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, दंपती वर्षश्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घोटी से कसारा जा रहे थे। एक घुमावदार मोड़ पर कंटेनर चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। इसके बाद कंटेनर सड़क पर पलट गया। हादसे के समय किसी का ध्यान कंटेनर के नीचे फंसी मोटरसाइकिल पर नहीं गया। घटना का खुलासा हादसे के दूसरे दिन तब हुआ, जब प्रशासन द्वारा कंटेनर को हटाने का कार्य शुरू किया गया। कंटेनर हटाते समय तेज दुर्गंध आने पर आपदा प्रबंधन दल को संदेह हुआ। इसके बाद क्रेन की सहायता से कंटेनर को हटाया गया, जहां नीचे पति-पत्नी के शव बरामद हुए।