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महाराष्ट्र: सीजेपी ने पुणे से मांगा CEC का इस्तीफा; एकनाथ शिंदे बोले- सूखाग्रस्त किसानों की मदद करेगी शिवसेना

Sun, 18 Oct 2026 08:45 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 18 Oct 2026 08:45 AM IST
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Maharashtra Updates CJP Pune CEC resignation demand Eknath Shinde Shiv Sena farmers help Nagpur Mumbai news
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने पुणे में विरोध प्रदर्शन कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को निरस्त करने के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा के पास छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ जमा होकर सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर और चित्र प्रदर्शित कर अपना संदेश दिया। पीटीआई के मुताबिक शनिवार को हुए विरोध-प्रदर्शन पर एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि सभी लोग एसआईआर में कथित अनियमितताओं का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को बोझिल बताया, क्योंकि इसमें ऐसे दस्तावेज मांगे जाते हैं जो कई लोगों के पास नहीं होते। एक महिला प्रदर्शनकारी ने विश्वास जताया कि ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने के खिलाफ उनके प्रयास सफल होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र होना चाहिए, तानाशाही नहीं।

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शिवसेना महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त किसानों को देगी मदद: शिंदे
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को घोषणा की कि शिवसेना राज्य के सूखाग्रस्त किसानों और उनके परिवारों को हर संभव मदद करेगी। उन्होंने डोंबिवली में नवरात्र उत्सव के बाद पत्रकारों से बात की। शिंदे ने कई राहत उपायों का एलान किया। इनमें महिलाओं को आजीविका के लिए सिलाई मशीनें बांटना शामिल है। शिवसेना बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक मदद देगी। दशहरा रैली में सूखा प्रभावित इलाकों में राशन किट भेजी जाएंगी। कम मानसूनी बारिश के कारण राज्य के 358 में से 305 तालुकों में सूखा घोषित हुआ है। शिंदे ने नागरिकों से कृषि परिवारों की मदद का आग्रह किया। कार्यक्रम में कई लोगों ने उपमुख्यमंत्री को राहत चेक सौंपे।

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