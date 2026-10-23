महाराष्ट्र अपडेट्स: मुंबई में बीएमसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने क्या बताया?

मुंबई के मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने बताया कि मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिला। हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बीएमसी ऑफिस के सुरक्षा अधिकारी महेश चौधरी ने बताया कि जांच में कोई बम नहीं मिला है। धमकी मिलने के बाद जांच की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला।

Mumbai, Maharashtra: On the threat email received by the BMC office, BMC Security Officer Mahesh Chaudhary says, "No, no, no bomb has been found. We received a threat, so we conducted a check. Nothing was found. We carried out the check purely for security reasons." https://t.co/cHlOUMNqbp

बालकनी का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति घायल

एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के ठाणे शहर के कलवा इलाके में एक 'चाल' की बालकनी और बाहरी दीवार का कुछ हिस्सा गिरने से 50 वर्षीय एक व्यक्ति घायल हो गया। ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि यह घटना सुबह 7.40 बजे कलवा पूर्व के वाघोबा नगर स्थित महालक्ष्मी चाल में हुई।



यह घटना चाल के कमरा नंबर 9 के पास हुई। कमरे में रहने वाले घनश्याम राव नाम के व्यक्ति के दाहिने हाथ और दाहिने पैर में चोटें आई हैं। सूचना मिलने के बाद, एक बचाव दल ने उन्हें कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से RDMC के कर्मचारियों ने उस इलाके की घेराबंदी कर दी है।



