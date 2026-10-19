महाराष्ट्र: जलगांव में कंटेनर ट्रक से टकराई कार, तीन चचेरे भाइयों की मौत; परिजन ने क्या बताया; कैसे हुआ हादसा?

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महाराष्ट्र के जलगांव में बंभोरी पुल के पास एक कार कंटेनर ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद तीनों को जलगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। वहां के दृश्य सामने आए हैं।