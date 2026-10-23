महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: पांच सीटों पर 182 उम्मीदवार; महायुति और एमवीए की ताकत का इम्तिहान क्यों?

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अमरावती शिक्षक सीट: मौजूदा विधान परिषद सदस्य किरण सरनाइक शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस की अदिति पोहरे हैं। शिवसेना (यूबीटी) ने भी यहां अपना उम्मीदवार उतारा है।

मौजूदा विधान परिषद सदस्य किरण सरनाइक शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस की अदिति पोहरे हैं। शिवसेना (यूबीटी) ने भी यहां अपना उम्मीदवार उतारा है। पुणे स्नातक सीट: भाजपा ने स्मिता जाधव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनसीपी (एसपी) की हर्षदा देशमुख मैदान में हैं। शिवसेना (यूबीटी) ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है।

भाजपा ने स्मिता जाधव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनसीपी (एसपी) की हर्षदा देशमुख मैदान में हैं। शिवसेना (यूबीटी) ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। पुणे शिक्षक सीट: भाजपा के कौस्तुभ गवड़े का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा सदस्य जयंत असगांवकर से है। शिवसेना राज्य मंत्री उदय सामंत के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) सचिन सानप का समर्थन कर रही है, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

भाजपा के कौस्तुभ गवड़े का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा सदस्य जयंत असगांवकर से है। शिवसेना राज्य मंत्री उदय सामंत के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) सचिन सानप का समर्थन कर रही है, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट: एनसीपी के मौजूदा सदस्य सतीश चव्हाण के सामने एनसीपी (एसपी) के प्रतापसिंह पाटिल हैं। शिवसेना (यूबीटी) ने यहां भी उम्मीदवार उतारा है।

एनसीपी के मौजूदा सदस्य सतीश चव्हाण के सामने एनसीपी (एसपी) के प्रतापसिंह पाटिल हैं। शिवसेना (यूबीटी) ने यहां भी उम्मीदवार उतारा है। नागपुर स्नातक सीट: भाजपा के सुधाकर कोहले का मुकाबला मौजूदा सदस्य अभिजीत वंजारी से है। भाजपा के बागी अनिल सोले के समर्थन वापस लेने के बावजूद उनका नाम मतपत्र पर रहेगा।

यह चुनाव विधान परिषद के पांच निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहा है। इनमें तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं। पुणे संभाग स्नातक, नागपुर संभाग स्नातक, पुणे संभाग शिक्षक, छत्रपति संभाजीनगर स्नातक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कराया जा रहा है। मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए इन सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराए जा रहे हैं।सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी (एमवीए) पांचों सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं। वहीं, एमवीए में कांग्रेस, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) शामिल हैं। चुनाव में दोनों गठबंधनों को बगावत का सामना करना पड़ा है। नागपुर स्नातक सीट पर भाजपा के बागी अनिल सोले ने उम्मीदवारी वापस लेकर पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर कोहले का समर्थन किया है। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, मतपत्र पर उनका नाम बना रहेगा।पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट पर 41, नागपुर स्नातक सीट पर 38, पुणे शिक्षक सीट पर 30 और अमरावती शिक्षक सीट पर 26 उम्मीदवार हैं। मतदान केंद्रों की संख्या के मामले में छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट 842 केंद्रों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद पुणे स्नातक में 741, नागपुर स्नातक में 445, पुणे शिक्षक में 310 और अमरावती शिक्षक में 81 मतदान केंद्र हैं।