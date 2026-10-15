मद्रास हाईकोर्ट: दो नए जजों ने ली शपथ, लिंगेश्वरन और कार्तिकेयन ने संभाली जिम्मेदारी, अब भी आठ पद खाली

मद्रास हाईकोर्ट में गुरुवार को जस्टिस धर्मलिंगम लिंगेश्वरन और बी. कार्तिकेयन ने अतिरिक्त जजों के रूप में शपथ ली। हाईकोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश एस. ए. धर्माधिकारी ने दोनों को पद की शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के बाद मद्रासहाई कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 67 हो गई है। हालांकि, अदालत में जजों के कुल 75 पद स्वीकृत हैं, यानी अभी भी आठ पद खाली हैं।

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