मैड संधू हत्याकांड: अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ा कथित शूटर, गोल्डी ढिल्लों गैंग से कनेक्शन का दावा

पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की हत्या के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान परमिंदर काका उर्फ परमिंदर प्रसाद के तौर पर हुई है। उस पर आरोप है कि उसने अमृतसर में संधू पर गोली चलाई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी गोल्डी ढिल्लों गैंग से जुड़ा हुआ था।

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