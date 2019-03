{"_id":"5c8ceec9bdec223c99274e0a","slug":"lok-sabha-elections-2019-bjp-meeting-and-candidate-list-for-upcoming-election","type":"story","status":"publish","title_hn":"LIVE: \u0909\u092e\u094d\u092e\u0940\u0926\u0935\u093e\u0930\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092e\u0902\u0925\u0928- \u092a\u0940\u090f\u092e \u092e\u094b\u0926\u0940 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0947 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0926\u092b\u094d\u0924\u0930, \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0917\u0924","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

दिल्ली में आज भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है जिसमें कई राज्यों के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का एलान होगा। बैठक में शामिल होने के लिए वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली, राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज सहित कई नेता भाजपा हेडक्वार्टर पहुंचे। इनके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज चौहान, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत, भाजपा नेता नित्यानंद राय समेत कई नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। लाइव अपडेट- -बैठक के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे भाजपा दफ्तर, अमित शाह ने किया स्वागत।









- दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए भाजपा हेडक्वार्टर पहुंचे सुषमा स्वराज, शिवराज चौहान और अन्य नेता।



- भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विभिन्न राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली भाजपा दफ्तर पहुंचे।



- सूत्रों के मुताबिक 18 मार्च को भी होगी भाजपा की बैठक





इस बैठक में 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान वाली सीटों के उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पहले चरण में बीस राज्यों की 90 सीटों पर मतदान होना है।



भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समिति की बैठक में सबसे पहले पश्चिमी उत्तरप्रदेश की सीटों पर फैसला लिया जा सकता है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बिजनौर, कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ शामिल हैं।



इस समय नोएडा का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व पूर्व जनरल वीके सिंह कर रहे हैं। भाजपा इन सीटों पर कुछ उम्मीदवारों का टिकट काट सकती है और नए चेहरों को मौका दे सकती है।





Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at BJP headquarters for the party's Central Election Committee (CEC) meeting; received by BJP President Amit Shah pic.twitter.com/xn7rk5GGgR — ANI (@ANI) March 16, 2019

Delhi: Union Ministers Sushma Swaraj, Kiren Rijiju, and former MP CM Shivraj Singh Chouhan arrive at BJP headquarters for the party's Central Election Committee (CEC) meeting. pic.twitter.com/GZFhMF386q — ANI (@ANI) March 16, 2019

Delhi: Union Finance Minister Arun Jaitley and Home Minister Rajnath Singh arrive at BJP headquarters for the party's Central Election Committee (CEC) meeting. pic.twitter.com/lf2JrEmNFa — ANI (@ANI) March 16, 2019

Sources: Next BJP Central Election Committee (CEC) meeting to be held on 18th March https://t.co/NllDRpuwhO — ANI (@ANI) March 16, 2019

