कोच्चि आगजनी केस में लॉरेंस की एंट्री?: आरोपी के मोबाइल से मिले सुराग, साजिश की कड़ियां जोड़ रही एसआईटी

केरल के कोच्चि में एक सिनेगॉग के पास आगजनी के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम को आरोपी एबिन पॉल के मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कई अहम सुराग मिले हैं। जांच में पता चला है कि एबिन इंटरनेट पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सर्च करता था और टेलीग्राम पर ऐसी चैट भी करता था, जिनमें बिश्नोई का जिक्र था। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, वह गैंगस्टरों के नाम पर बने कई टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा भी था। हालांकि, अब तक उसके बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का कोई सीधा सबूत नहीं मिला है।

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