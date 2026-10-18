सीईसी के इस्तीफे की मांग पर लाल हिट का विरोध: सीजेपी के आंदोलन पर उठाए सवाल, क्यों आमने-सामने आए संगठन?

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संगठन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक को लाल हिट जनता पार्टी के संयोजक अयान भटनागर ने संबोधित किया। फिल्म निर्माता ऋचा गुप्ता, पवन नागपाल और अतुल गंगवार भी बैठक में शामिल हुए। अयान भटनागर ने सीजेपी के प्रदर्शनों का विरोध दोहराते हुए कहा कि लोकतांत्रिक गतिविधियों में जवाबदेही होनी चाहिए और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कामकाज की जांच कानून के दायरे में होनी चाहिए।लाल हिट जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच चुनाव आयोग सहित सांविधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता बनाए रखने पर जोर दिया। संगठन का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर होने वाली बहस प्रमाणित साक्ष्यों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए। वहीं, राजनीतिक संगठनों की फंडिंग और गैरकानूनी गतिविधियों से कथित संबंधों से जुड़े सवालों की जांच भी दस्तावेजों, कानूनी जांच और आधिकारिक निष्कर्षों के आधार पर किए जाने की बात कही गई।संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार माना, लेकिन प्रदर्शनकारियों से इसके असर का भी ध्यान रखने की अपील की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, उद्यमिता, डिजिटल सेवाओं और जनकल्याण जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। संगठन ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम संविधान और लागू कानूनों के अनुरूप होने चाहिए। इसके साथ ही नागरिक जागरूकता, सामुदायिक संपर्क, संगठन में पारदर्शिता और जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद को लेकर भविष्य की योजनाओं पर विचार किया गया।सीजेपी पहले पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है। इसके बाद संगठन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भी आंदोलन शुरू किया। सीजेपी ने चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, लाल हिट जनता पार्टी का नाम कीटनाशक ब्रांड 'लाल हिट' से मिलता-जुलता है। यह संगठन कॉकरोच जनता पार्टी के जवाब में एक व्यंग्यात्मक प्रतिपक्ष के रूप में सामने आया है। इसका कहना है कि वह राष्ट्रीय विकास, संवैधानिक मूल्यों, नागरिक कल्याण और जिम्मेदार सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहता है।