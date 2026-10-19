परिसीमन संशोधन विधेयक: सरकार का विपक्ष को जवाब, रिजिजू ने खरगे को पत्र लिखकर क्या बताया? सहयोग पर कही ये बात

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परिसीमन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखा है। 19 अक्तूबर 2026 को लिखे इस पत्र में रिजिजू ने सरकार की ओर से विपक्ष से बातचीत के लिए किए गए प्रयासों का ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक पर चर्चा और विपक्ष के सहयोग के लिए लगातार प्रयास करती रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में रुकावट डालने के बजाय रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की।

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