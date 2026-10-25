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केरल: जज का नाबालिग बेटा चला रहा था मर्सिडीज कार, दोपहिया को मारी टक्कर, बाइक सवार 54 वर्षीय शख्स की मौत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 25 Oct 2026 11:57 AM IST

सार केरल के चेरानेल्लूर में जज के नाबालिग बेटे द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही कार की टक्कर से 54 वर्षीय दोपहिया सवार की मौत हो गई। जांच में कार जज के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई है।