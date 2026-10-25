फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Judge minor son car hit two-wheeler resulting in death of 54-year-old rider Kerala

केरल: जज का नाबालिग बेटा चला रहा था मर्सिडीज कार, दोपहिया को मारी टक्कर, बाइक सवार 54 वर्षीय शख्स की मौत

Sun, 25 Oct 2026 11:57 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 25 Oct 2026 11:57 AM IST
सार

केरल के चेरानेल्लूर में जज के नाबालिग बेटे द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही कार की टक्कर से 54 वर्षीय दोपहिया सवार की मौत हो गई। जांच में कार जज के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई है। 

विज्ञापन
Judge minor son car hit two-wheeler resulting in death of 54-year-old rider Kerala
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केरल के चेरानेल्लूर में रविवार तड़के एक मर्सिडीज-बेंज कार की टक्कर से स्कूटर सवार 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। आरोप है कि कार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का नाबालिग बेटा चला रहा था। पुलिस के मुताबिक, हादसा रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ।
विज्ञापन


खाने का स्टॉल चलाकर परिवार पालते थे मृतक
मृतक की भतीजी ने पत्रकारों को बताया कि उनके चाचा खाने का स्टॉल लगाकर अपना गुजारा करते थे। हादसे के वक्त वह स्कूटर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी।
विज्ञापन


स्कूटर बुरी तरह टूटा, सड़क पर बिखरा सामान
मृतक की भतीजी ने दावा किया कि कार की रफ्तार काफी तेज रही होगी। उन्होंने बताया कि उनके चाचा का स्कूटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उस पर रखा सामान हादसे वाली जगह पर बिखरा पड़ा था। महिला के मुताबिक, उनके चाचा की मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


थाने में जज के व्यवहार पर भी उठाए सवाल
मृतक की भतीजी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने थाने में जज से पूछा कि उनके नाबालिग बेटे को कार चलाने की अनुमति क्यों दी गई, तो जज ने उनसे अपमानजनक लहजे में बात की। हालांकि, जज के कथित व्यवहार को लेकर लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

परिवार बोला- मामले को आगे तक ले जाएंगे
महिला ने कहा कि जज के कथित व्यवहार को देखते हुए उनका परिवार इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से लोगों को सबक लेना चाहिए और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी को भी वाहन नहीं चलाना चाहिए।


ये भी पढ़ें: सीटीआई की अपील को राहुल गांधी ने ठुकराया?: 1 नवंबर को दिल्ली में महारैली का एलान, भाजपा को क्यों कहा थैंक्यू?

बीएनएस के तहत केस दर्ज
पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, हादसे में शामिल मर्सिडीज-बेंज कार जज के नाम पर रजिस्टर्ड है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed