जरांगे ने जारी किया ऑडियो: 500 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा, किस पर लगाया आरोप; भाजपा-शिवसेना ने क्या कहा?

मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने गुरुवार को एक ऑडियो क्लिप जारी की। इसमें दावा किया गया है कि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के जरिये कथित तौर पर उन्हें 500 करोड़ रुपये पहुंचाए गए थे। जरांगे ने आरोप लगाया कि उन्हें चुप कराने और उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिश रची गई।

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