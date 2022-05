रेस्क्यू ऑपरेशन: तटरक्षक बलों ने लगाई जान की बाजी, डूबते जहाज से छह लोगों को बचाया

केरल के बेपोर में डूब रहे जहाज को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बलों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मामला शनिवार रात का है। तटरक्षक बलों को सूचना मिली कि बेपोर में एक पोत एमएसवी मालाबार डूब रहा है, इसके बाद भारतीय तटरक्षक जहाज सी-404 ने मोर्चा संभाला और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया।

#WATCH In an overnight coordinated operation Indian Coast Guard ship C-404 rescued all six persons from distressed vessel MSV Malabar off Beypore, Kerala. The boat was making its way to Androth, Lakshadweep with cargo & construction materials. All crew safe and healthy pic.twitter.com/wK6uqCCVBh