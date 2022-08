Independence Day: अरुणाचल में  ड्रोन सेवा शुरू, सीएम बोले- बेहतर प्रदेश के लिए करनी होगी और मेहनत

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वज फहराने के बाद युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि बेहतर अरुणाचल प्रदेश के अभी और मेहनत करनी होगी। आज से 25 वर्षों के बाद जब भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष का उत्सव मना रहा होगा, तब वे अरुणाचल प्रदेश को जहां पर देखना चाहते हैं, उसकी कल्पना करें।

#WATCH | Successful launch of the first flight of drone service - ‘medicine from the sky’ from Seppa to Chayang Tajo in East Kameng district: Arunachal Pradesh CM Pema Khandu https://t.co/twMqx3BDO7 pic.twitter.com/fYTbL2uHuF