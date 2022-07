Maharashtra: ‘अगर गुजरातियों को महाराष्ट्र से हटा दिया गया’ राज्यपाल के भाषण पर बवाल, शिवसेना हुई आगबबूला

महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी के भाषण के बाद से राज्य की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाषण की निंदा करते हुए कहा कि राज्यपाल ने मराठी गौरव को 'आहत' किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कम से कम राज्यपाल द्वारा दिए गए बयानों की निंदा करने का आग्रह किया। दरअसल, राज्यपाल ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि अगर महाराष्ट्र से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है, तो महाराष्ट्र के पास कोई पैसा नहीं बचेगा और मुंबई को अब भारत की आर्थिक राजधानी नहीं कहा जाएगा।

This is an insult to the hard work of the people of Maharashtra and Marathi Manoos who have toiled day in and day out to make the state the leading state of the country. The Governor should apologise immediately,failing which,we will demand to replace him. pic.twitter.com/3D8pM5EIIH