गृह मंत्रालय: डेमोग्राफिक बदलाव की सूचना-वजह बताने के लिए पोर्टल लॉन्च, घुसपैठियों की पहचान कर कसेगा शिकंजा

डेमोग्राफिक बदलावों पर बनी उच्च-स्तरीय समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत) ने बुधवार को नई दिल्ली में समिति का डिजिटल वेब पोर्टल लॉन्च किया। यह वेब पोर्टल https://demography.mha.gov.in पर उपलब्ध है। इसे आम जनता के इस्तेमाल, हितधारकों की तरफ से जानकारी दिए जाने और डेटा से जुड़े संवाद के लिए शुरू किया गया है।

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