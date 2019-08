कुमारस्वामी: गठबंधन की जरुरत नहीं, मुझे आपका प्यार चाहिए, भाजपा बोली- नाटक कर रहे हैं

वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने कुमारस्वामी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह नाटक कर रहे हैं। ज्ञात हो कि शनिवार को कुमारस्वामी ने कहा था कि वह गलती से राजनीति में आ गए थे और गलती से मुख्यमंत्री बन गए थे।



शेट्टार ने कहा 'हमें इन बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि देवेगौड़ा और कुमारास्वामी नाटक कर रहे हैं। जब भी वे चुनाव हारते हैं, हमेशा राजनीतिक आंसू बहाते हैं। मैंने ये बातें बहुत बार सुनी हैं। देवेगौड़ा परिवार के बयान हमेशा से ऐसे ही हैं। वे जो कहते हैं, उसके ठीक विपरीत कार्य करते हैं।'

Jagadish Shettar, BJP on HD Kumaraswamy's statement 'I am thinking of going away from politics...': I've heard these things so many times. Deve Gowda family's statements are always like that. They act just opposite of what they state. https://t.co/2l5n7Wckck