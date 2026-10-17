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गुजरात: गांधीनगर में प्लास्टिक फैक्टरी में भीषण आग, आठ घंटे बाद भी काबू पाने की कोशिश जारी; वायुसेना भी जुटी

Sat, 17 Oct 2026 09:55 PM IST
पवन पांडेय पीटीआई, गांधीनगर
पीटीआई, गांधीनगर Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 17 Oct 2026 09:55 PM IST
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Gujarat: Major fire breaks out at plastic factory in Gandhinagar district, News in Hindi, Updates
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल तालुका में शनिवार सुबह एक प्लास्टिक बनाने वाली फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग बुझाने का अभियान आठ घंटे से अधिक समय तक जारी रहा, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था। अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में अब तक किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है। कलोल के प्रभारी अग्निशमन अधिकारी असलम चौहान ने बताया कि आग सुबह करीब 11 बजे मोटी भोयण गांव स्थित सिंघल इंडस्ट्रीज में लगी। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।
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कई जगहों से पहुंचीं दमकल की टीमें
आग पर काबू पाने के लिए कड़ी, अहमदाबाद, गांधीनगर, कलोल और मानसा से दमकलकर्मियों और अग्निशमन वाहनों को बुलाया गया। इस अभियान में भारतीय वायुसेना के जवान भी शामिल हुए। इसके बावजूद आग बुझाने में काफी मुश्किलें आईं। अधिकारियों के अनुसार, फैक्टरी में बड़ी मात्रा में पॉलिमर और सॉल्वेंट जैसे रसायन रखे हुए थे। इन ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी के कारण आग बुझाने का काम चुनौतीपूर्ण हो गया।
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शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हालांकि, आग के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कलोल के पुलिस उपाधीक्षक आर. एम. सरोडे ने बताया कि घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आग लगने से फैक्टरी को कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल, दमकलकर्मी और अन्य बचाव दल आग पर पूरी तरह काबू पाने में जुटे हैं।
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