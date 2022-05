{"_id":"628add0c1244ca409462821e","slug":"government-will-spend-two-lakh-crore-rupees-to-fight-inflation","type":"story","status":"publish","title_hn":"Control on Inflation: महंगाई से लड़ने के लिए दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार, इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले बन रही सिरदर्द","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 23 May 2022 06:32 AM IST