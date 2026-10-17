गोवा विधानसभा चुनाव: कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, 28 दिन की ‘गोय राखोन यात्रा’ का होगा समापन
पीटीआई, पणजी Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 17 Oct 2026 08:07 PM IST
सार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 अक्तूबर को गोवा के मडगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 22 सितंबर से शुरू हुई पार्टी की 28 दिवसीय ‘गोय राखोन यात्रा’ का समापन होगा। यात्रा के दौरान कांग्रेस ने जमीन, पर्यावरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गोवा की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दे उठाए। यह अभियान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश है।
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विस्तार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार, 18 अक्तूबर को गोवा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान ‘गोय राखोन यात्रा’ में शामिल होंगे और मडगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के साथ ही कांग्रेस की 28 दिन लंबी यात्रा का समापन होगा। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने शनिवार को यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी पहले भी इस यात्रा में शामिल होने वाले थे, लेकिन दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण उनका दौरा टाल दिया गया था। अब उनके यात्रा में शामिल होने से कांग्रेस के इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान मिलेगा।
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22 सितंबर को शुरू हुई थी यात्रा
कांग्रेस की ‘गोय राखोन यात्रा’ 22 सितंबर को शुरू हुई थी। इस यात्रा के तहत गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। पार्टी ने इसे गोवा की जमीन, पहचान, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए चलाया गया जनसंपर्क अभियान बताया है। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों से संपर्क किया। पार्टी का उद्देश्य स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझना और उन्हें अपने अभियान से जोड़ना रहा है।
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जमीन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए
कांग्रेस ने इस अभियान के दौरान गोवा में जमीन के इस्तेमाल और भूमि परिवर्तन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सुरक्षा और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने जैसे मुद्दे उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि गोवा की जमीन, पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति की रक्षा जरूरी है। यात्रा के जरिए कांग्रेस ने इन विषयों पर लोगों के बीच अपनी बात रखी और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश की।
2027 के विधानसभा चुनाव पर नजर
गोवा में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस का यह अभियान चुनाव से पहले राज्य में अपनी जमीनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचना और अपना जनाधार बढ़ाना है। इसमें सत्तारूढ़ भाजपा के प्रतिनिधित्व वाली विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। राहुल गांधी की रविवार को होने वाली जनसभा को इसी अभियान के समापन कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है।
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क्या है ‘गोय राखोन यात्रा’?
‘गोय राखोन यात्रा’ कांग्रेस का गोवा में चलाया गया जनसंपर्क अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की जमीन, पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान से जुड़े मुद्दों को उठाना है। 22 सितंबर से शुरू हुई यह यात्रा राज्य की सभी 40 विधानसभा सीटों तक पहुंचने के लिए आयोजित की गई है और 18 अक्तूबर को मडगांव में राहुल गांधी की जनसभा के साथ इसका समापन होना है।
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22 सितंबर को शुरू हुई थी यात्रा
कांग्रेस की ‘गोय राखोन यात्रा’ 22 सितंबर को शुरू हुई थी। इस यात्रा के तहत गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। पार्टी ने इसे गोवा की जमीन, पहचान, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए चलाया गया जनसंपर्क अभियान बताया है। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों से संपर्क किया। पार्टी का उद्देश्य स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझना और उन्हें अपने अभियान से जोड़ना रहा है।
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जमीन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए
कांग्रेस ने इस अभियान के दौरान गोवा में जमीन के इस्तेमाल और भूमि परिवर्तन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सुरक्षा और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने जैसे मुद्दे उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि गोवा की जमीन, पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति की रक्षा जरूरी है। यात्रा के जरिए कांग्रेस ने इन विषयों पर लोगों के बीच अपनी बात रखी और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश की।
2027 के विधानसभा चुनाव पर नजर
गोवा में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस का यह अभियान चुनाव से पहले राज्य में अपनी जमीनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचना और अपना जनाधार बढ़ाना है। इसमें सत्तारूढ़ भाजपा के प्रतिनिधित्व वाली विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। राहुल गांधी की रविवार को होने वाली जनसभा को इसी अभियान के समापन कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है।
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क्या है ‘गोय राखोन यात्रा’?
‘गोय राखोन यात्रा’ कांग्रेस का गोवा में चलाया गया जनसंपर्क अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की जमीन, पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान से जुड़े मुद्दों को उठाना है। 22 सितंबर से शुरू हुई यह यात्रा राज्य की सभी 40 विधानसभा सीटों तक पहुंचने के लिए आयोजित की गई है और 18 अक्तूबर को मडगांव में राहुल गांधी की जनसभा के साथ इसका समापन होना है।