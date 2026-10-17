गोवा विधानसभा चुनाव: कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, 28 दिन की ‘गोय राखोन यात्रा’ का होगा समापन

विज्ञापन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार, 18 अक्तूबर को गोवा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान ‘गोय राखोन यात्रा’ में शामिल होंगे और मडगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के साथ ही कांग्रेस की 28 दिन लंबी यात्रा का समापन होगा। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने शनिवार को यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी पहले भी इस यात्रा में शामिल होने वाले थे, लेकिन दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण उनका दौरा टाल दिया गया था। अब उनके यात्रा में शामिल होने से कांग्रेस के इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान मिलेगा।