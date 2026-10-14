राहुल और प्रियंका के बीच छिड़ी नेतृत्व की जंग?: गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, इंडिया ब्लॉक पर भी साधा निशाना

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VIDEO | Attacking Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Union Minister Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) says, "There is no one in the country younger than him, apparently! He has turned 60, keeps elbowing people, and still calls himself a youth. An important leader of the INDI alliance said that they would not accept his leadership. He said that this person sets the country on fire and tries to promote his own leadership. Even between the brother and sister, there was a competition over who would get ahead of the other. So, yesterday, during the tea party, someone from within the INDI alliance told me privately—I'm not revealing the name just yet—that this fight can no longer be fought under Rahul Gandhi's leadership." #RahulGandhi — Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026

राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने उनकी उम्र और प्रदर्शन के दौरान लोगों से धक्का-मुक्की को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 60 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन खुद को युवा नेता बताते हैं। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक के एक महत्वपूर्ण नेता ने कहा है कि राहुल गांधी देश में तनाव बढ़ाते हैं और अपना नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने उस नेता का नाम सार्वजनिक नहीं किया।गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच भी आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच यह होड़ रही कि कौन दूसरे से आगे रहेगा। गिरिराज सिंह के ये बयान विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर उनकी ओर से किए गए दावों के रूप में सामने आए हैं।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंगलवार को हुई चाय पार्टी के दौरान इंडिया ब्लॉक के एक सदस्य ने उनसे निजी बातचीत में कहा कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व में यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। गिरिराज सिंह ने कहा कि फिलहाल वह उस नेता का नाम उजागर नहीं कर रहे हैं।कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन कि न्यायिक हिरासत में भेजने पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल में डालना कायरतापूर्ण काम है।