फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   gift for Yusuf Pathan from Gujarat government plot dispute ends following change political allegiance

यूसुफ पठान को गुजरात सरकार का तोहफा: गिफ्ट में मिली 978 वर्ग मीटर जमीन, दल बदलने के बाद खत्म हुआ प्लॉट विवाद!

Tue, 20 Oct 2026 01:16 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, वडोदरा
पीटीआई, वडोदरा Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 20 Oct 2026 01:16 PM IST
सार

गुजरात सरकार ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को वडोदरा में विवादित 978 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें 500 वर्ग मीटर जमीन उपहार और बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन 45 प्रतिशत छूट पर देने की योजना है। 

विज्ञापन
gift for Yusuf Pathan from Gujarat government plot dispute ends following change political allegiance
यूसुफ पठान - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तृणमूल कांग्रेस से अलग होने के कुछ महीनों बाद, गुजरात सरकार ने वडोदरा में लंबे समय से विवादित एक म्युनिसिपल प्लॉट को पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत, 500 वर्ग मीटर जमीन उन्हें 'उपहार' के तौर पर दी जाएगी, जबकि बाकी जमीन रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
विज्ञापन


एजेंडे में क्या है? 
सोमवार को जारी एजेंडे के अनुसार, वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर की ओर से पेश किया गया यह प्रस्ताव 23 अक्तूबर को भाजपा शासित नगर निकाय की स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटी) के सामने अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
विज्ञापन


टीएमसी से कब अलग हुए? 
यह प्रस्ताव उस घटना के लगभग चार महीने बाद आया है, जब 2024 में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से चुने गए यूसुफ पठान, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट से अलग होने वाले 20 टीएमसी सांसदों के समूह में शामिल हो गए थे। इन सांसदों ने बाद में एनसीपीआई (नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया) का गठन किया और संसद में  एनडीए खेमे में शामिल हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


पठान 2012 से ही वडोदरा के तंडलजा इलाके में अपने पारिवारिक घर के बगल में स्थित 978 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, इस दौरान उन्हें कई वर्षों तक कानूनी अड़चनों और नगर निकाय की ओर से अतिक्रमण संबंधी नोटिसों का सामना करना पड़ा।

कितना वर्ग मीटर जमीन मिला उपहार में? 
नए प्रस्ताव के अनुसार, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (वीएमसी) की 500 वर्ग मीटर जमीन पठान को 'उपहार' में दी जाएगी। बाकी बची 478 वर्ग मीटर जमीन 45 प्रतिशत की छूट पर दी जाएगी, जिसकी कीमत 'वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी' (VUDA) की मूल्यांकन समिति द्वारा तय की गई दर का 55 प्रतिशत होगी।

गुजरात सरकार ने बिक्री से कब खारिज की? 
प्रस्ताव में कहा गया है कि यह आवंटन राज्य के 'शहरी विकास और शहरी आवास विभाग' द्वारा 2024 में जारी एक प्रस्ताव के तहत, 'कुछ विशेष नियमों और शर्तों" के अधीन किया जाएगा। यह प्लॉट क्रिकेटर से राजनेता बने यूसुफ पठान और नगर निकाय के बीच एक दशक से चल रहे विवाद का केंद्र रहा है। 2012 में, पठान ने अपने घर से सटी इस जमीन को खरीदने का अनुरोध किया था। हालांकि वीएमसी शुरू में सहमत हो गई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने 2014 में इस बिक्री को खारिज कर दिया।

पठान ने गुजरात हाईकोर्ट का रूख क्या किया? 
2024 में, जब पठान पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए, तो नगर निकाय ने उन्हें एक नोटिस जारी किया। इसमें उनसे कथित अतिक्रमण हटाने और वीएमसी की जमीन खाली करने के लिए कहा गया था। पठान ने गुजरात हाई कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला एक दशक से भी पुराना है और कथित अतिक्रमण हटाने के लिए कहने से पहले नगर निकाय को 'कारण बताओ नोटिस'  जारी करना चाहिए था।


उन्होंने यह भी कहा कि यह जमीन नगर निगम की है, न कि राज्य सरकार की। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्लॉट आवंटन के उनके अनुरोध को खारिज करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा। पठान ने इस आदेश को एक डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी, लेकिन इस साल अगस्त में, उनके वकील की ओर से अदालत को यह बताए जाने के बाद कि वे राज्य सरकार की नीति के तहत अपना दावा आगे बढ़ा रहे हैं, इस अपील को वापस ले लिया गया और खारिज कर दिया गया।

अगर स्टैंडिंग कमिटी इस नए प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो नगर आयुक्त द्वारा तय की गई शर्तों के तहत विवादित प्लॉट के आवंटन का रास्ता साफ हो जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed