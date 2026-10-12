वकीलों की हिरासत से इंटरनेट बंदी तक: बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका; आखिर क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट के आसपास वकीलों के साथ कथित धक्का-मुक्की और हिरासत में लिए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने 10 अक्टूबर 2026 की घटना को लेकर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है। एसोसिएशन ने पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने, हिरासत के कारणों का खुलासा करने और अदालतों तक वकीलों व आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की है। याचिका में इंटरनेट सेवाएं बंद करने, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद करने और सड़कों पर बैरिकेडिंग का मुद्दा भी उठाया गया है।

विज्ञापन