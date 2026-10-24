क्रिप्टो से एआई तक: 46 आर्थिक मुद्दों की जांच करेगी संसद की वित्त समिति, पेंशन से लेकर जीएसटी तक पर रहेगी नजर

संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति चालू वित्त वर्ष 2026-27 में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े 46 अहम मुद्दों की पड़ताल करेगी। इनमें क्रिप्टोकरेंसी, वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल, महंगाई, बैंकिंग व्यवस्था और कर सुधार जैसे विषय शामिल हैं। समिति इन मुद्दों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

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