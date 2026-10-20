भारत पर अमेरिका का भरोसा: फ्रीडम 250 समारोह में बोले गोर- भारतीय अर्थव्यवस्था में अपार संभावनाएं

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गोर ने कहा, 'अमेरिकी आजादी के 250 वर्ष पूरे होने का जश्न आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए भारत की वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी मुंबई से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती।' उन्होंने कहा, 'जब मैं इस सभागार में मौजूद लोगों को देखता हूं, तो मुझे ऐसे नेता और जोखिम उठाने वाले उद्यमी दिखाई देते हैं, जो अपनी ऊर्जा और पूंजी से हमारे दोनों देशों की प्रगति को गति दे रहे हैं।'गोर ने कहा, 'खूबसूरत मुंबई में 500 से अधिक बड़ी अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें गूगल, मेटा और आईबीएम जैसी दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा प्रॉक्टर एंड गैंबल और जॉनसन एंड जॉनसन जैसे भरोसेमंद घरेलू ब्रांड, फाइजर, एबॉट और मर्क जैसी प्रमुख दवा कंपनियां तथा सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन चेज जैसे दुनिया के अग्रणी वित्तीय संस्थान भी यहां मौजूद हैं।'अमेरिकी राजदूत ने भारतीय शेयर बाजार में अमेरिकी निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'मुंबई के शेयर बाजारों में भारतीय शेयरों में निवेश की गई विदेशी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी संस्थागत निवेशकों का है। यह कोई संयोग नहीं है। यह भारत की आर्थिक प्रगति की दिशा और भविष्य की संभावनाओं पर भरोसे का बहुत बड़ा प्रमाण है।' गोर ने कहा, 'यह सब संयोग से नहीं हुआ है और न ही यह उपलब्धि रातोंरात हासिल हुई है।'