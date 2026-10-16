एक्सप्लेनर: एसआईआर के बाद क्यों होने जा रहा एसएसआर, दोनों में अंतर क्या, अब कैसे अपडेट की जाएगी मतदाता सूची?

एसएसआर की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी?

एसएसआर की प्रक्रिया को मुख्य रूप से दो चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में मसौदा मतदाता सूची जारी करने से पहले की तैयारियां होती हैं। दूसरे चरण में मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद दावों और आपत्तियों के आधार पर बदलाव किए जाते हैं।

पहला चरण: मसौदा सूची से पहले की तैयारी

इस चरण में चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बूथ स्तर अधिकारी यानी बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करना है, जिनके नाम सूची में दर्ज नहीं हैं। इस दौरान मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों के साथ एक से अधिक जगह दर्ज, स्थान बदल चुके और मृत मतदाताओं से संबंधित मामलों की भी पहचान की जाती है।



इसके अलावा, पतों को एक समान प्रारूप में दर्ज किया जाता है। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और जरूरी बदलाव किए जाते हैं। मतदाता सूची से जुड़े नियंत्रण संबंधी रिकॉर्ड अपडेट किए जाते हैं, वेबसाइट तैयार की जाती है, पूरक सूचियों को एकीकृत किया जाता है और मसौदा मतदाता सूची तैयार की जाती है।

दूसरा चरण: दावे, आपत्तियां और अंतिम सूची

12 नवंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पात्र नागरिकों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। इस दौरान लोग अपना नाम जुड़वाने या सूची में दर्ज जानकारी में सुधार कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सूची में मौजूद किसी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है।



अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन आवेदनों की जांच करते हैं। पहले चरण में बीएलओ द्वारा पहचानी गई विसंगतियों पर भी इसी दौरान कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद नाम जोड़ने, हटाने और जानकारी में सुधार से जुड़े बदलाव मतदाता सूची के डेटाबेस में दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।