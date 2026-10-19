एक्सप्लेनर: बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड क्यों, हर हमले के बाद क्यों चर्चा में आता है 28 साल पुराना केस?

जून 2022: सलीम खान को मिला धमकी भरा पत्र

जून 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन बाद सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरा पत्र मिला। यह पत्र मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड पर उस जगह रखा गया था, जहां सलीम खान सुबह की सैर के दौरान बैठते थे।



पत्र में सलमान खान और सलीम खान को धमकी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि सलमान खान का भी सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल होगा। पुलिस के मुताबिक, पत्र में लिखे एलबी और जीबी अक्षरों को लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में मौजूद उसके सहयोगी गोल्डी बराड़ से जोड़कर देखा गया।



नवंबर 2023: गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर गोलीबारी

नवंबर 2023 में कनाडा में पंजाबी गायक और अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर गोलीबारी की खबर सामने आई। इसके बाद फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक संदेश पोस्ट किया गया। इसमें गिप्पी ग्रेवाल को सलमान खान का करीबी बताते हुए धमकी दी गई। संदेश में सलमान खान को भी चेतावनी दी गई और कहा गया कि उन्हें यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी मदद कर पाएगा।



पनवेल फार्महाउस पर हमले की साजिश

नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक, सलमान खान को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। पुलिस का दावा था कि अभिनेता की हत्या के लिए 25 लाख रुपये की सुपारी तय की गई थी। योजना के तहत सलमान खान को फिल्म की शूटिंग के दौरान या पनवेल स्थित फार्महाउस से निकलते समय निशाना बनाया जाना था।



नवंबर 2023 से कई लोग पनवेल में रहकर सलमान खान की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। जांच में करीब 16 से 17 लोगों के रेकी करने और 60 से 70 लोगों के नेटवर्क के जरिए उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाने का दावा किया गया।



आरोपपत्र के मुताबिक, इस योजना पर कई महीनों तक काम हुआ। पुलिस का दावा था कि गैंग ने पाकिस्तान से एके-47, एके-92, एम16 राइफल और तुर्किये में बनी जिगाना पिस्तौल जैसे हथियार हासिल करने की योजना भी बनाई थी।



गैंग के सदस्य व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए संपर्क में थे। इस ग्रुप में 15 से 16 लोगों के होने का दावा किया गया। इनमें अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और दूसरे कथित सहयोगियों के नाम शामिल थे। नवी मुंबई पुलिस ने पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों को हथियारों की आपूर्ति से भी जोड़ा था।



सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी

14 अप्रैल 2024 को मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने गोलीबारी की। हमलावरों ने चार से पांच राउंड गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली इमारत के अंदर भी पहुंची। सलमान खान को कोई चोट नहीं आई, लेकिन घटना के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई और घर की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए गए।



पुलिस ने मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया और तीन अन्य को वांछित बताया। मामले में आरोपपत्र भी दाखिल किया गया। बाद में सोशल मीडिया पर अनमोल बिश्नोई के नाम से एक पोस्ट सामने आई, जिसमें गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। संदेश में सलमान खान को चेतावनी दी गई थी कि यह केवल शुरुआत है।



बाबा सिद्दीकी की हत्या

12 अक्तूबर 2024 को महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने का दावा किया और बाबा सिद्दीकी के सलमान खान से संबंधों का जिक्र किया। इस हमले का मुख्य आरोप लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।



1 फरवरी 2025: रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी

1 फरवरी 2025 को फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई के जुहू स्थित घर के बाहर गोलीबारी हुई। सोशल मीडिया पर गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले लोगों ने घटना की जिम्मेदारी लेने की बात कही और इसे एक चेतावनी बताया।



इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई थी। शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई को वांछित आरोपी बताया गया।



2025: कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर गोलीबारी

2025 के मध्य में कनाडा के सरे शहर में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे के बाहर दो बार गोलीबारी हुई। बाद में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसे कथित तौर पर गैंग के एक सदस्य का बताया गया। ऑडियो में दावा किया गया कि कैफे को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि सलमान खान को उसके उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया था।



2026: एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलीबारी

17 जून 2026 को कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलीबारी हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया और एपी ढिल्लों को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। इस घटना को एपी ढिल्लों के सलमान खान के साथ हाल में किए गए संगीत वीडियो से जोड़कर देखा गया।

आमिर खान को क्यों मिली थी धमकी?

अभिनेता आमिर खान को गौरी स्प्रैट के साथ शादी की खबरों के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला था। इसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने वाले व्यक्ति ने आमिर पर हिंदू महिलाओं से शादी करके लव जिहाद को बढ़ावा देने और सनातन धर्म के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। मैसेज में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। मुंबई पुलिस की जांच में पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद गैंग के सदस्य आरजू बिश्नोई की पुरानी रिकॉर्डिंग से वायरल ऑडियो की आवाज मेल खाने की बात सामने आई।