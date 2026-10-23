एक्सप्लेनर: दलेर मेहंदी के कार्यक्रम में मंत्री जी को क्यों आया गुस्सा, नशे से शुरू हुई बात अब कहां पहुंची?

मीका सिंह ने भाई के समर्थन में क्या कहा?

घटना के बाद दलेर मेहंदी के भाई और सिंगर मीका सिंह ने उनका बचाव किया। मीका ने एक वीडियो साझा करते हुए संकेत दिया कि दलेर मेहंदी की तबीयत खराब थी और उनकी सर्जरी भी हुई थी। मीका ने यह भी स्पष्ट किया कि दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते।

कपिल शर्मा और अनुपम खेर समेत कई सितारे आए समर्थन में

इसके बाद फिल्म और संगीत जगत की कई हस्तियों ने दलेर मेहंदी का समर्थन किया। कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि दलेर मेहंदी की सर्जरी हुई थी, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सभी को एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि दूसरा व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है।



कपिल की पोस्ट पर सिंगर शान, हर्षदीप कौर, अली चिनाई, रैपर बादशाह और अभिनेता नील नितिन मुकेश, राहुल देव, सुयश राय, राजपाल यादव और सुनील शेट्टी समेत कई हस्तियों ने प्रतिक्रिया दी।



अभिनेता अनुपम खेर ने भी दलेर मेहंदी के साथ मंच पर हुए व्यवहार पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि दशकों तक संगीत जगत में योगदान देने वाले कलाकार के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी कलाकार को सबके सामने मंच पर इस तरह अपमानित करना जरूरी था।



वहीं, सिंगर सोना महापात्रा ने सवाल उठाया कि क्या वरिष्ठ कलाकारों के सम्मान का मतलब उनके पेशेवर काम के प्रति जवाबदेही से समझौता करना है।