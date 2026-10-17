एक्सप्लेनर: कृति सेनन ने क्यों खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, क्या हैं पर्सनैलिटी राइट; कैसे बढ़ीं चुनौतियां?

सेलिब्रिटीज के पर्सनैलिटी राइट से जुड़े प्रमुख मामले

अमिताभ बच्चन (2022): अमिताभ बच्चन ने अपने नाम, आवाज, तस्वीर और अन्य पहचान से जुड़े पहलुओं के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 25 नवंबर 2022 को अदालत ने उनके पक्ष में अंतरिम आदेश देते हुए कुछ पक्षों को उनकी पहचान का इस्तेमाल करके अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने से रोका।



अनिल कपूर (2023): अनिल कपूर ने अपने नाम, तस्वीर, आवाज, संवाद बोलने के अंदाज और अन्य व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के दुरुपयोग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। 20 सितंबर 2023 को अदालत ने उनके पर्सनैलिटी राइट की रक्षा के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की। आदेश में एआई, मशीन लर्निंग, डीपफेक और फेस मॉर्फिंग जैसी तकनीकों के जरिए उनकी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल की भी बात कही गई थी।



जैकी श्रॉफ (2024): जैकी श्रॉफ ने अपने नाम, आवाज, तस्वीर और व्यक्तित्व से जुड़ी विशेषताओं के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 15 मई 2024 को अदालत ने कई पक्षों को उनकी पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना करने से रोका। आदेश में एआई चैटबॉट के जरिए उनकी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल का मामला भी शामिल था।



अरिजीत सिंह (2024): अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज, गायकी की शैली, नाम, तस्वीर और अन्य व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। 26 जुलाई 2024 को अदालत ने अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें एआई से तैयार आवाज, डिजिटल अवतार और डीपफेक सहित तकनीकों के जरिए उनकी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश शामिल थे।



ऐश्वर्या राय बच्चन (2025): ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान से जुड़े अन्य पहलुओं के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। 9 सितंबर 2025 के आदेश में अदालत ने कहा कि उनकी अनुमति के बिना उनकी पहचान का इस्तेमाल या व्यावसायिक दोहन उनके पर्सनैलिटी राइट का उल्लंघन हो सकता है और इस पर रोक लगाई जा सकती है।