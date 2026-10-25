एलपीजी वितरकों के कमीशन में बढ़ोतरी की उम्मीद: तेल कंपनियां सिफारिश पर सहमत; हड़ताल के पक्ष में नहीं एफएलडीआई

एलपीजी वितरकों की मांगों को लेकर एक ओर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया (एफएलडीआई) ने अपना रुख साफ कर दिया है। संगठन हड़ताल के समर्थन में नहीं है और उसका कहना है कि वितरकों की जायज मांगों को बातचीत और ठोस फैसलों के जरिए पूरा किया जाना चाहिए। इसी बीच, तीनों प्रमुख तेल कंपनियों ने वितरकों के कमीशन में अंतरिम बढ़ोतरी की संयुक्त सिफारिश करने पर सहमति जताई है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मंजूरी अभी बाकी है।

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