चुनावी पिच पर क्रिकेटर्स: कभी एक ही टीम से खेलते थे, अब अलग-अलग खेमे में मनोज तिवारी और अशोक डिंडा

खिलाड़ियों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू, मोहम्मद अजहरुद्दीन, विजेंद्र सिंह सरीखे कई खिलाड़ी अलग-अलग दलों से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस वक्त पांच राज्यों में चुनावी माहौल अपने शिखर पर है। पश्चिम बंगाल में भी दो क्रिकेटर्स ने राजनीति की पिच पर कदम रखा है। भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी जहां तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं तो तेज गेंदबाज अशोक डिंडा बीजेपी के पास।

A new journey begins from today. Need all your love & support. 😊#DidiShowsTheWay #AssemblyElection #WestBengal #JoyBangla pic.twitter.com/TrrFX67USP