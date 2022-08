National Herald Case: खड़गे को ईडी के समन पर भड़की कांग्रेस, स्पीकर से कहा-सांसदों का अपमान रोकें

नेशनल हेराल्ड केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजने का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस को नीचा दिखाने का प्रयास था। स्पीकर व राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी सांसदों का अपमान रोकें।

As already stated, LoP isn't an accused in National Herald case. LoP also assured that he would extend fullest cooperation & would meet when the Parliament is not in session: Jairam Ramesh, MP & Chief Whip of Congress in Rajya Sabha on ED summons to LoP in RS, Mallikarjun Kharge