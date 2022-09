जयशंकर बोले: आजादी के 75 साल बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य

विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों न्यूयॉर्क में हैं। यहां शनिवार को उन्होंने भरत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि 18 वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग एक चौथाई हिस्सा थी। इसके बाद 20 वीं सदी के मध्य तक गुलामी के कारण भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया था, लेकिन आजादी के 75वें वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आपके सामने गर्व से खड़ा है। इतना ही नहीं हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

#WATCH | "Sanyukt Rashtra ke sath sajhedaari par Bharat ko badhai". I warmly extend the Maldives congregation to India on their 75th anniversary of Independence &its productive partnership with United Nations: Maldives FM Abdula Shahid at Showcasing India-UN Partnership in Action pic.twitter.com/b7ZEAQQprQ