हैदराबाद: महिला से दुर्व्यवहार के आरोप पर बवाल, पड़ोसी के मुक्के से डीआरडीओ कर्मचारी की मौत; दो मामले दर्ज

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक 55 वर्षीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) कर्मचारी की कथित तौर पर पड़ोसी के मुक्का मारने के बाद मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, घटना बुधवार शाम चिक्कड़पल्ली इलाके की एक आवासीय इमारत में हुई। आरोप है कि कर्मचारी ने इमारत में रहने वाली 23 वर्षीय महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। महिला की शिकायत के बाद उसके पड़ोसी और जिम ट्रेनर ने कर्मचारी से सवाल-जवाब किए, जिसके दौरान कथित तौर पर उसे मुक्का मार दिया गया। पुलिस ने बताया कि कर्मचारी को सिर में चोट लगी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस के अनुसार, मृतक इमारत की पहली मंजिल पर रहता था, जबकि 23 वर्षीय महिला दूसरी मंजिल पर रहती है। बुधवार शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच कर्मचारी कथित तौर पर महिला के घर पहुंचा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला के शोर मचाने पर वह वहां से भाग गया। कुछ समय बाद इमारत में रहने वाला एक पड़ोसी, जो जिम ट्रेनर है, महिला के रोने की आवाज सुनकर उसके पास पहुंचा। उसने महिला से रोने की वजह पूछी तो उसने कथित दुर्व्यवहार के बारे में बताया।महिला की बात सुनने के बाद जिम ट्रेनर उसके साथ कर्मचारी के पास गया। वहां दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसी दौरान जिम ट्रेनर ने कथित तौर पर कर्मचारी के चेहरे पर मुक्का मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कर्मचारी के सिर में चोट आई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।इस घटना के संबंध में चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मामला मृतक की पत्नी की शिकायत पर जिम ट्रेनर के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसमें गैर इरादतन हत्या से संबंधित आरोप लगाए गए हैं। वहीं, दूसरा मामला 23 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर मृतक कर्मचारी के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार के संबंध में दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है। फिलहाल मामले में जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।