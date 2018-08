{"_id":"5b699e124f1c1bf6548b72f1","slug":"dmk-chief-m-karunanidhi-passed-away-at-94-he-was-five-time-chief-minister-of-tamil-nadu","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"LIVE: \u092a\u093e\u0902\u091a \u092c\u093e\u0930 \u0924\u092e\u093f\u0932\u0928\u093e\u0921\u0941 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0930\u0939\u0947 \u0921\u0940\u090f\u092e\u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u0915\u0930\u0941\u0923\u093e\u0928\u093f\u0927\u093f \u0915\u093e \u0928\u093f\u0927\u0928","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

सफल राजनेता, फिल्म लेखक, गीतकार, साहित्यकार, कार्टूनिस्ट और पत्रकार एम करुणानिधि का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को निधन हो गया। द्रविड़ मुनेत्र कणगम के 94 वर्षीय करुणानिधि ने कावेरी अस्पताल में शाम 6:10 बजे अंतिम सांस ली। इससे पहले उनकी नाजुक हालत की खबर मिलने के बाद उनके हजारों समर्थक अस्पताल के बाहर जमा हो गए थे।



अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉ. अरविंदन सेल्वराज ने बताया, ‘डॉक्टरों की पूरी टीम अथक प्रयासों के बावजूद अपने प्रिय नेता को नहीं बचा सकी। उनके महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया था।’ उन्हें 28 जुलाई को ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर फैलते ही उनके सैकड़ों समर्थक रोते बिलखते दिखे।



इससे पहले मंगलवार दिन में उनके पुत्र एम के स्टालिन ने मुख्यमंत्री पलनीस्वामी से मुलाकात की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। इस बीच अस्पताल और करुणनिधि के गोपालपुरम स्थित निवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई।





LIVE UPDATES: -



7:47: देश ने एक महान नेता खो दिया। पूरे द्रमुक परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण मित्र खो दिया है। यह एक ऐसा नुकसान है जो फिर से भरना मुश्किल है- रणदीप सुरजेवाला





7:46: द्रमुक कार्यकर्ता कावेरी अस्पताल के बाहर करुणानिधि की याद में नारे लगा रहे हैं।



7:45: करुणानिधि के निधन के बारे में जानना दुखद है। द्रमुक प्रमुख राजनीति, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले महान व्यक्ति थे: तमिलनाडु मुख्यमंत्री पलानिसवामी





7:41 PM: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.सी. राव ने करुणानिधि के निधन पर शोक व्यक्त किया।



7: 38 PM: करुणानिधि का निधन तमिलनाडु और पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। बीजेपी और खुद की तरफ से, मैं करुणानिधि को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं: केंद्रीय मंत्री राधाकृष्नन







7:27 PM: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करुणानिधि के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया







7:25 PM: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह चेन्नई के लिए होंगे रवाना।







7:11 PM: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने द्रमुक अध्यक्ष एम करुणानिधि के निधन पर जताया शोक।







7:07 PM: आज मेरे जीवन में एक काला दिन है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने अपना कलिंगनर (करुणानिधि) खो दिया। मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं: रजनीकांत







7:00 PM: करुणानिधि के निधन की खबर आने के तमिलनाडु में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं।







6:54 PM: करुणानिधि के गुजर जाने से गहरा दुख हुआ। वह भारत के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। हमने गहरे जड़ वाले बड़े नेता, शानदार विचारक, पूर्ण लेखक खो दिया : प्रधान मंत्री मोदी







6:40: एमडीएमके नेता वाइको करुणानिधि का स्वास्थ्य जानने अस्पताल पहुंचे।



6:17 PM: करुणानिधि के स्वास्थ्य में आई गिरावट की बात सुनकर दुखी समर्थकों का रीएक्शन।







6:04 PM: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही चेन्नई पहुंचने वाली हैं।







5:58 PM: अस्पताल के बाहर डीएमके नेता करुणानिधि के समर्थक रोते हुए।







5:35 PM: करुणानिधि से मिलने उनकी पत्नी अस्पताल पहुंचीं।



4:34 PM: कावेरी अस्पताल के आस-पास करुणानिधि के समर्थकों का तांता लगा। सुरक्षा इंतजामों को ध्यान में रखते हुए समर्थकों को वहां से हटाया।





4:46 PM: अस्पताल ने करुणानिधि का हेल्थ बुलेटिन जारी किया।









बता दें कि कल भी कावेरी अस्पताल ने करुणानिधि का हेल्थ बुलेटिन जारी किया था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा था कि अगले 24 घंटे उनके लिए काफी अहम हैं। उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुचारु रखना लगातार चुनौती बनी हुई है।



कावेरी अस्पताल ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिये बताया है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री 94 वर्षीय करुणानिधि लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उनका गहन उपचार चल रहा है और अगले 24 घंटों में इसका असर पता चलेगा। करुणानिधि को उम्र संबंधी बीमारी के कारण 28 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 जून, 1924 को नागापट्टनम जिले के तिरुकुवलाई (तत्कालीन तंजाउर जिले) में जन्मे करुणानिधि की स्कूली शिक्षा पास के ही तिरुवयूर में हुई। उनके पिता मुथुवेल नागश्वरम वादक थे और उनकी मां अंजुगम एक आम गृहणी थीं।



इसलिए कहे जाते थे कलाइगनार

करुणानिधि ने सियासत में आने से पहले तमिल सिनेमा में प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। फिल्मों में पटकथा लेखक के रूप में करियर शुरू करने के बाद समाजवादी और बुद्धिवादी आदर्शों को बढ़ावा देने वाली कहानियां लिखीं, जिसके चलते उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली। बहुमुखी प्रतिभा के कारण उनके प्रशंसक उन्हें कलैगनार भी कहते थे, जिसका अर्थ है कला का विद्वान। उन्हें मुथामिझ कविनार भी कहा जाता है।



पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे

करुणानिधि पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 10 फरवरी, 1969 से 4 जनवरी 1971। दूसरी बार 15 मार्च, 1971 से 31 जनवरी, 1976 तक मुख्यमंत्री रहे। 27 जनवरी, 1989 से 30 जनवरी, 1991 तक तीसरी बाद और चौथी बार वह 13 मई 1996 से 13 मई 2001 तक वह मुख्यमंत्री रहे। पांचवीं और अंतिम बार वह 13 मई 2006 से 15 मई 2011 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे।



राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राहुल गांधी ने अस्पताल में की थी मुलाकात

करुणानिधि को 28 जुलाई को कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राहुल गांधी, रजनीकांत, कमल हासन ने अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। इससे पहले 27 जुलाई को उनकी तबीयत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से फोन कर उनका हालचाल जाना था। तब वह बिक्स की बैठक के लिए विदेश में थे।



जयललिता के कट्टर प्रतिद्वंद्वी के तौर पर जाने जाते थे

तमिलनाडु की राजनीति में करुणानिधि एक कद्दावर नेता थे। जबरदस्त मेहनत और चतुर दिमाग ने उन्हें राजनीति में अपार सफलता दिलाई। उन्हें उनकी अच्छी भाषण कला के लिए जाना जाता था और वह खुद को आम आदमी की तरह पेश करते थे। वह एमजी रामचंद्रन के दौर के बाद अन्ना द्रमुक की प्रमुख जयललिता के कट्टर प्रतिद्वंद्वी के तौर पर जाने जाते थे। वर्ष 2016 में उन्होंने एक चुनावी भाषण में जयललिता को ‘महारानी’ बताया था। उसके बाद राज्य में उनका जबर्दस्त विरोध हुआ था।



पहली फिल्म से ही पाई लोकप्रियता

करुणानिधि ने अपनी पहली ही फिल्म राजकुमारी से लोकप्रियता हासिल की। उनकी लिखी करीब 75 पटकथाओं में राजकुमारी, अभिमन्यु, मंदिरी कुमारी, मरुद नाट्टू इलवरसी, मनामगन, देवकी, पराशक्ति और तिरुम्बिपार आदि शामिल हैं।



Country has lost a great leader. Our condolences to the entire DMK family. Congress party has lost an important friend. A loss that will be difficult to recoup: Randeep Surjewala, Congress, on #Karunanidhi pic.twitter.com/EtqfplY6hQ — ANI (@ANI) August 7, 2018

It is saddening to know about the demise of M #Karunanidhi . The DMK chief was someone who had contributed to the fields of politics,cinema and literature: Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K. Palaniswami statement pic.twitter.com/k2rZ8RoLGQ — ANI (@ANI) August 7, 2018

His demise is a big loss for Tamil Nadu & the whole country. On behalf of BJP and myself, I pay tributes to Karunanidhi: Pon Radhakrishnan, Union Minister, on #Karunanidhi pic.twitter.com/2qNvyGHiVz — ANI (@ANI) August 7, 2018

Chief Minister of Andhra Pradesh Nara Chandrababu Naidu expressed deep sorrow over passing away of DMK President and Former Chief Minister of Tamil Nadu M. Karunanidhi: Statement — ANI (@ANI) August 7, 2018

PM Narendra Modi to travel to Chennai tomorrow morning, to pay his last respects to M #Karunanidhi https://t.co/lOLhj50QYZ — ANI (@ANI) August 7, 2018

श्री एम करुणानिधि के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। "कलैनार" के नाम से लोकप्रिय वह एक सुदृढ़ विरासत छोड़ कर जा रहे हैं जिसकी बराबरी सार्वजनिक जीवन में कम मिलती है। उनके परिवार के प्रति और लाखों चाहने वालों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ – राष्ट्रपति कोविन्द — President of India (@rashtrapatibhvn) August 7, 2018

Today is a black day in my life, one which I can never forget as I lost my #Kalaignar. I pray for his soul: Rajinikanth on #Karunanidhi (file pic) pic.twitter.com/R8ociRQSsN — ANI (@ANI) August 7, 2018

Karnataka State Road Transport Corporation services to Tamil Nadu have been stopped temporarily #Karunanidhi pic.twitter.com/wHM8f9Avqv — ANI (@ANI) August 7, 2018

Deeply saddened by passing away of Kalaignar Karunanidhi. He was one of the senior most leaders of India. We have lost a deep-rooted mass leader, prolific thinker, accomplished writer and a stalwart whose life was devoted to the welfare of the poor and the marginalised: PM Modi pic.twitter.com/4fw9KLhT16 — ANI (@ANI) August 7, 2018

#WATCH A DMK worker broke down outside Kauvery Hospital after the hospital released a statement informing that M Karunanidhi's health had deteriorated further. #Chennai pic.twitter.com/AWnxnWcf0K — ANI (@ANI) August 7, 2018

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee to leave for Chennai shortly #KarunanidhiHealth — ANI (@ANI) August 7, 2018

Chennai: DMK workers break down after Kauvery Hospital released statement that M Karunanidhi's health has deteriorated further. pic.twitter.com/LapebJnjvi — ANI (@ANI) August 7, 2018

#Chennai: DMK workers gather outside Kauvery Hospital as hospital releases statement that M Karunanidhi's health has deteriorated further. pic.twitter.com/rZ8yW7Uco5 — ANI (@ANI) August 7, 2018

There has been a significant decline in the clinical condition of Dr M Karunanidhi over the last few hours: Kauvery Hospital pic.twitter.com/NzULWrQsag — ANI (@ANI) August 7, 2018

