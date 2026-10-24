बंगाल की खाड़ी में उठेगा चक्रवाती तूफान: 28 अक्तूबर को तट से टकराने की आशंका, स्कूल-कॉलेज बंद करने का निर्देश

बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, 28 अक्तूबर की सुबह यह तूफान उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों के बीच कहीं टकरा सकता है। इसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके बाद 25 अक्तूबर तक इसके और ताकतवर होकर डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 अक्तूबर की सुबह तक यह चक्रवाती तूफान में बदल सकता है।

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