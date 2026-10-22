इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी: अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग' के साथ शेयर किया पहला पोस्ट; किस-किस को कर रहीं फॉलो

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अपनी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट में, सोनिया गांधी ने किताब की पहली झलक शेयर करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'नमस्ते सभी को, आप सभी के साथ इस पल को साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है; पेश है मेरी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की पहली झलक।'सोनिया गांधी ने आगे पोस्ट में लिखा, 'यह प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनापन खोजने की कहानी है। मैं इसे आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं।' यह संस्मरण सोनिया गांधी के सफर को बयां करता है। युद्ध के बाद इटली में उनके बचपन से लेकर, उनके उस रोमांस तक जो उन्हें भारत ले आया, और उन व्यक्तिगत नुकसानों तक जिन्होंने उनके जीवन और उनके अपनाए हुए देश के साथ उनके रिश्ते को गहराई से प्रभावित किया।79 वर्षीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, जो पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड रखती हैं, इस संस्मरण में इटली में अपने बचपन, कैम्ब्रिज में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अपने रिश्ते, और अपनी सास - पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी - तथा अपने पति राजीव गांधी की हत्या की घटनाओं को याद करती हैं।प्रकाशक अल्फ्रेड ए. नॉफ ने 18 अगस्त को घोषणा की कि 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। अल्फ्रेड ए. नॉफ, नॉफ डबलडे पब्लिशिंग ग्रुप का एक इम्प्रिंट (प्रकाशन ब्रांड) है, जो पेंगुइन रैंडम हाउस, एलएलसी का एक हिस्सा है। इसकी मूल कंपनी बर्टेल्समैन एजी है, जो एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी है। इटली में जन्मीं सोनिया गांधी, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में 19 साल की छात्रा थीं, जब 1965 में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। दोनों ने 25 फरवरी, 1968 को शादी कर ली।हाल ही में, अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी मां की किताब को लेकर खुशी जताई।कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि आपकी कहानी - 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' - आखिरकार उन लाखों लोगों तक पहुंचेगी जो आपसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि आप जैसी निजी स्वभाव वाली इंसान के लिए दुनिया को अपनी खूबसूरत कहानी बताना कितना मुश्किल रहा होगा। आज, उनके जन्मदिन पर, मैं देख सकता हूं कि पापा मुस्कुरा रहे हैं और गर्व के साथ अपनी खूबसूरत सोनिया को देख रहे हैं।'