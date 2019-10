विदेश मंत्रालय ने नहीं दी केजरीवाल को डेनमार्क जाने की अनुमति, बताई यह वजह

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सात अन्य लोगों के डेनमार्क जाने के आवेदन को मंजूरी नहीं मिलने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि, हमें हर महीने राजनीतिक मंजूरी के लिए सैकड़ों अनुरोध मिलते हैं। विदेश मंत्रालय का निर्णय कई सूचनाओं पर आधारित होता है। इसमें सम्मेलन की प्रकृति का भी ध्यान रखा जाता है, जहां व्यक्ति भाग लेने जा रहा है। साथ ही अन्य देशों की भागीदारी के स्तर, आमंत्रण का प्रकार, आदि को ध्यान में रखकर मंजूरी दी जाती है।

MEA: The participation of Delhi CM as a Speaker at a panel discussion was not commensurate with the level of participation from other countries. CM of one of the largest&populous cities in the world,which also is the capital of India, was therefore advised not to attend the event