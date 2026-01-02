बड़े बदलाव के आसार: अंतरिक्ष का कचरा बदल सकता है आसमान में बर्फ बनने का तरीका, मौसम पर भी होगा असर

अंतरिक्ष में घूम रहे पुराने सैटेलाइट और रॉकेटों का कचरा धरती के लिए एक नई मुसीबत बनता दिख रहा है। जब ये पुराने सैटेलाइट और रॉकेट धरती की ओर लौटते हैं, तो हवा से टकराने के कारण बहुत गर्म हो जाते हैं। इस दौरान इनके कुछ हिस्से टूटकर बेहद छोटे कण बन जाते हैं। वैज्ञानिकों को आशंका है कि ये कण धरती से बहुत ऊपर आसमान में मौजूद बर्फ के छोटे-छोटे कणों से जुड़ सकते हैं। इससे वहां बर्फ बनने और उसके कणों के बढ़ने का तरीका बदल सकता है। भारत की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) के वैज्ञानिक त्रिनेश साना और संजय मिश्र ने नॉर्वे की वैज्ञानिक इंग्रिड मान के साथ इस रिसर्च को पूरा किया है। इसमें वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल की मदद से यह समझने की कोशिश की कि अंतरिक्ष से लौटने वाले सैटेलाइट और रॉकेटों से बने कण आसमान में मौजूद बर्फ के कणों से टकराने पर कैसे व्यवहार कर सकते हैं।

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