CDS Anil Chauhan : सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने संभाला पदभार, वॉर मेमोरियल पर किया शहीदों को नमन

देश के नवनियुक्त सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज पदभार संभाल लिया। इससे पहले वे दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल और अमर जवान जोत पहुंचे और शहीदों को नमन किया।

Delhi | Lt General Anil Chauhan (Retired), appointed as India's next Chief of Defence Staff, pays tribute at the National War Memorial pic.twitter.com/iJMJOsFqzs

वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए चौहान के साथ उनके पिता सुरेंद्र सिंह चौहान भी पहुंचे। ले. जन. चौहान को दो दिन पूर्व ही नया सीडीएस बनाया गया है। उन्हें जनरल बिपिन रावत के एक हेलिकाप्टर हादसे में निधन के करीब नौ माह बाद नया सीडीएस नियुक्त किया गया।



चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे : सीडीएस जनरल चौहान

पदभार ग्रहण करने के मौके पर सीडीएस जनरल चौहान ने कहा, 'भारतीय सशस्त्र बलों में सर्वोच्च रैंक की जिम्मेदारी संभालने पर गर्व है। मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में तीनों सेना की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। हम सभी चुनौतियों और मुश्किलों का मिलकर सामना करेंगे।'



नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बतौर अनिल चौहान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 61 वर्षीय चौहान सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को उन्हें नया सीडीएस मनोनीत किया था। वे 11 वीं गोरखा राइफल्स से हैं। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इसी रेजिमेंट के थे।

Delhi | General Anil Chauhan with his wife Anupama Chauhan in the office of Chief of Defence Staff after taking over today.



He is India's second Chief of Defence Staff. pic.twitter.com/cIgxOF7CbB