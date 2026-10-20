भाजपा युवा मोर्चा में फेरबदल: शगुन परिहार समेत सात उपाध्यक्ष, तीन महासचिव और सात को मिली सचिव की जिम्मेदारी

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने सात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तीन राष्ट्रीय महामंत्री और सात राष्ट्रीय सचिवों समेत कई अहम पदों पर नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के निर्देश पर की गई ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।