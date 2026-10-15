अकोइजम की बढ़ सकती हैं मुश्किलें: ओम बिरला से कांग्रेस सांसद की भाजपा महिला सांसदों ने की शिकायत, पढ़ें विवाद

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अकोइजम, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स' में प्रोफेसर थे, उन्हें अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद नौ अक्तूबर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है। इस साल मई में 11 छात्राओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अकोइजम छात्राओं को मीटिंग या किसी कार्यक्रम के बहाने अपने कैंपस स्थित आवास पर बुलाते थे और उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करते थे। कुछ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने क्लास में अश्लील और अनुचित टिप्पणियां कीं। जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर, रविवार को अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई।बता दें कि एक दिन पहले भाजपा महिला मोर्चा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया के. राहटकर से भी मुलाकात किया और कांग्रेस सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनधिमंडल की अगुवाई महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रूप कुमारी चौधरी ने की थी। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने कहा कि पांच सांसदों और भाजपा की महिला विंग के पदाधिकारियों सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग से संपर्क किया था। चौधरी से बैठक के परिणाम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'हमें आश्वासन दिया गया है कि वह स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से मामले की जांच करेंगी।'